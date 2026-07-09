La Banque du Japon (BoJ) constate une montée des pressions inflationnistes

Un agent de sécurité se tient devant le siège de la Banque du Japon à Tokyo

par Leika Kihara

La Banque ‌du Japon (BoJ) a déclaré jeudi que la guerre au Moyen-Orient pourrait inciter ​davantage d'entreprises à augmenter leurs prix au cours de l'année, exprimant ainsi son inquiétude face à la montée des pressions inflationnistes, qui pourraient justifier de ​nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Dans son rapport trimestriel sur les économies régionales, la banque centrale nippone ​souligne toutefois une diminution des risques ⁠que le conflit fait peser sur la croissance, ainsi qu'une amélioration générale ‌des résultats des entreprises grâce à l'essor de la demande dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), réaffirmant ainsi sa confiance ​dans la capacité de ‌l'économie à maintenir une reprise modérée.

"Le risque d'une chute brutale ⁠des exportations et de la production s'estompe", souligne la BoJ, les entreprises parvenant à réorienter leurs expéditions et à trouver d'autres sources d'approvisionnement pour faire ⁠face aux perturbations ‌causées par le conflit.

Selon le rapport, de nombreuses régions ont ⁠indiqué que les entreprises prévoient des hausses de prix des denrées ‌alimentaires et des produits de première nécessité à partir de ⁠l'été.

"La répercussion de la hausse des coûts de l'énergie et ⁠des matières premières, ‌provoquée par les événements au Moyen-Orient, s'opère à un rythme plus rapide que ​par le passé", ajoute-t-il.

Ce rapport ‌figurera parmi les éléments que le conseil des gouverneurs examinera de près lors de sa réunion ​de politique monétaire de deux jours qui s'achèvera le 31 juillet.

Après avoir relevé le mois dernier ses taux d'intérêt à 1%, leur plus haut ⁠niveau depuis 31 ans, la BoJ devrait maintenir sa politique inchangée ce mois-ci, mais procéder à une révision trimestrielle de ses prévisions de croissance et d'inflation, qui pourrait donner des indications sur le rythme et le calendrier des futures hausses de taux.

(Reportage Leika Kihara ; version française Diana Mandia ; édité ​par Benoit Van Overstraeten)