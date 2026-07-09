La Banque du Japon (BoJ) constate une montée des pressions inflationnistes

Un agent de sécurité se tient devant le siège de la Banque du Japon à Tokyo
par Leika Kihara
La Banque du Japon (BoJ) a déclaré jeudi que la guerre au Moyen-Orient pourrait inciter davantage d'entreprises à augmenter leurs prix au cours de l'année, exprimant ainsi son inquiétude face à la montée des pressions inflationnistes, qui pourraient justifier de nouvelles hausses des taux d'intérêt.
Dans son rapport trimestriel sur les économies régionales, la banque centrale nippone souligne toutefois une diminution des risques que le conflit fait peser sur la croissance, ainsi qu'une amélioration générale des résultats des entreprises grâce à l'essor de la demande dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), réaffirmant ainsi sa confiance dans la capacité de l'économie à maintenir une reprise modérée.
"Le risque d'une chute brutale des exportations et de la production s'estompe", souligne la BoJ, les entreprises parvenant à réorienter leurs expéditions et à trouver d'autres sources d'approvisionnement pour faire face aux perturbations causées par le conflit.
Selon le rapport, de nombreuses régions ont indiqué que les entreprises prévoient des hausses de prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité à partir de l'été.
"La répercussion de la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, provoquée par les événements au Moyen-Orient, s'opère à un rythme plus rapide que par le passé", ajoute-t-il.
Ce rapport figurera parmi les éléments que le conseil des gouverneurs examinera de près lors de sa réunion de politique monétaire de deux jours qui s'achèvera le 31 juillet.
Après avoir relevé le mois dernier ses taux d'intérêt à 1%, leur plus haut niveau depuis 31 ans, la BoJ devrait maintenir sa politique inchangée ce mois-ci, mais procéder à une révision trimestrielle de ses prévisions de croissance et d'inflation, qui pourrait donner des indications sur le rythme et le calendrier des futures hausses de taux.
(Reportage Leika Kihara ; version française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)
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