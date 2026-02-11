La Banque de France prévoit une croissance de 0,2% à 0,3% au premier trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) de la France devrait croître d'entre 0,2% et 0,3% au premier trimestre alors que les entreprises signalent un rebond plus marqué que prévu de leur activité en ce début d'année, selon la note de conjoncture mensuelle de la Banque de France (BdF) publiée mercredi.

"L'activité économique se renforce en janvier dans les trois secteurs, industrie, services marchands et bâtiment, à un rythme supérieur aux anticipations exprimées le mois dernier", indique la banque centrale.

Les chefs d'entreprise anticipent pour février une hausse de leur activité à un rythme soutenu dans l’industrie et plus modéré dans les services et le bâtiment, ajoute-t-elle.

L'estimation pour le premier trimestre reste pour l'heure "très provisoire", précise la BdF dont le gouverneur François Villeroy de Galhau a annoncé plus tôt cette semaine sa démission en juin.

Selon une première estimation de l'Insee, la croissance du PIB de la France a atteint 0,9% en 2025, et 0,2% sur le seul quatrième trimestre.

La BdF a dit tabler sur une croissance de 1% pour 2026.

(Rédigé par Blandine Hénault)