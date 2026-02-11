 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Banque de France prévoit une croissance de 0,2% à 0,3% au premier trimestre
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 20:00

Le produit intérieur brut (PIB) de la France devrait croître d'entre 0,2% et 0,3% au premier trimestre alors que les entreprises signalent un rebond plus marqué que prévu de leur activité en ce début d'année, selon la note de conjoncture mensuelle de la Banque de France (BdF) publiée mercredi.

"L'activité économique se renforce en janvier dans les trois secteurs, industrie, services marchands et bâtiment, à un rythme supérieur aux anticipations exprimées le mois dernier", indique la banque centrale.

Les chefs d'entreprise anticipent pour février une hausse de leur activité à un rythme soutenu dans l’industrie et plus modéré dans les services et le bâtiment, ajoute-t-elle.

L'estimation pour le premier trimestre reste pour l'heure "très provisoire", précise la BdF dont le gouverneur François Villeroy de Galhau a annoncé plus tôt cette semaine sa démission en juin.

Selon une première estimation de l'Insee, la croissance du PIB de la France a atteint 0,9% en 2025, et 0,2% sur le seul quatrième trimestre.

La BdF a dit tabler sur une croissance de 1% pour 2026.

(Rédigé par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank