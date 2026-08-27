La Banque de Corée relève son taux à 3%, deuxième resserrement consécutif

( AFP / JUNG YEON-JE )

La Banque de Corée (BOK) a relevé jeudi son taux de référence à 3%, le deuxième resserrement monétaire de l'été, estimant que la croissance économique restait solide mais que l'inflation resterait probablement élevée.

La Banque centrale de Corée du Sud, qui avait déjà relevé son taux de 0,25% en juillet, a opéré une hausse similaire, sur fond d'inflation tenace.

Ce tour de vis du mois dernier était le premier depuis janvier 2023, quand l'institution financière avait relevé son taux directeur de 25 points de base à 3,5% pour lutter contre l'inflation, dans le contexte de l'après-Covid.

La BOK a déclaré dans un communiqué qu'il était approprié de relever le taux directeur car "l'économie nationale a continué de croître à un rythme plus soutenu que prévu, soutenue par de fortes exportations et une reprise de la demande intérieure".

Les prix à la consommation ont progressé de 2,8% en glissement annuel en juillet, en légère baisse par rapport à juin mais bien au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la banque centrale, en raison de la flambée des coûts énergétiques provoquée par la crise au Moyen-Orient.

Les responsables de la politique monétaire ont également revu à la hausse leurs prévisions de croissance économique à 3,3% pour cette année et 2,9% pour l'année prochaine, contre des prévisions de 2,6% et 2,1% respectivement en mai.

La BOK a indiqué que "l'économie nationale a maintenu une croissance solide", ajoutant que les exportations et l'investissement restaient vigoureux grâce à "un secteur des semi-conducteurs solide et à l'accélération progressive de la reprise de la consommation".

Les deux plus grands fabricants de puces de Corée du Sud, Samsung Electronics et SK hynix, ont été les principaux moteurs de la croissance économique du pays.

Samsung a annoncé fin juillet avoir multiplié par 19 sur un an son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, en hausse de 1.813,8% sur un an. SK hynix a annoncé un bénéfice net en hausse de 1.242% par rapport à la même période l'an dernier, portée par la demande insatiable en mémoires de haute performance (HBM) pour l'IA.

Les profits de ces deux entreprises ont contribué à propulser l'indice de référence sud-coréen, le Kospi, à un niveau record supérieur à 9.000 points en juin, avant qu'une déroute du secteur technologique ne le ramène à des niveaux plus bas, en dessous des 7.000 points jeudi.