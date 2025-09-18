Le président du Crédit Agricole va quitter ses fonctions

Dominique Lefebvre, président du Crédit Agricole SA et de la Fédération nationale du Crédit Agricole, à Montrouge le 6 juin 2019. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Dominique Lefebvre, président du Crédit Agricole SA et de la Fédération nationale du Crédit Agricole, a annoncé jeudi qu'il quitterait ses fonctions d'ici la fin 2025.

"J'ai eu la chance d'accompagner la transformation du groupe dans un environnement qui a connu de fortes évolutions", a déclaré Dominique Lefebvre, cité dans un communiqué du groupe bancaire.

"A l'aube de la mise en place d'un nouveau plan à moyen terme de Crédit Agricole SA, j'ai considéré que le moment était opportun pour passer le relais de la présidence du groupe", a ajouté le dirigeant de 63 ans.

Crédit Agricole SA (CASA) est l'entité cotée du groupe bancaire français.

La Fédération nationale du Crédit Agricole est une association loi 1901, qui a pour adhérents les Caisses régionales, représentées par leurs présidents et leurs directeurs généraux.

La désignation d'un nouveau président "interviendra conformément aux dispositions règlementaires et aux règles internes en vigueur", ajoute le communiqué du Crédit Agricole.

Le groupe bancaire a changé en mai de direction générale, avec l'arrivée d'Olivier Gavalda pour remplacer Philippe Brassac, resté dix ans à la tête du Crédit Agricole.