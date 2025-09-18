Espionnage, sabotage, cyberattaques : un coût de près de 290 milliards d'euros pour l'économie allemande en 2025, Russie et Chine pointées du doigt

Près d'un tiers des attaques sont le fait d'acteurs étatiques étrangers.

Sinan Selen et Ralf Wintergerst à Berlin, en Allemagne, le 18 septembre 2025. ( AFP / ODD ANDERSEN )

Les vols, sabotages et attaques ont coûté près de 290 milliards d'euros à l'économie allemande en 2025, selon un rapport co-écrit par le renseignement allemand et une fédération d'entreprises, qui pointent les responsabilités russes et chinoises.

"De plus en plus, les indices mènent à la Russie et à la Chine", explique cette étude annuelle, présentée jeudi 18 septembre en conférence de presse à Berlin par la fédération des entreprises numériques Bitkom et le renseignement intérieur allemand (BfV).

Vols de données ou de matériel, espionnage industriel, sabotage numérique ou physique ... Les coût directs et indirects de ces attaques visant les entreprises allemandes s'est élevé à 289,2 milliards d'euros en 2025, soit 8% de plus qu'en 2024.

"Les services de renseignement étrangers ciblent de plus en plus l'économie allemande", a déclaré Sinan Selen, le vice-président du BfV, qui les jugent "de plus en plus professionnels, agressifs et agiles". Selon Sinan Selen, qui doit prendre la tête du BfV sous peu, des acteurs étatiques ont été identifiés comme l'agresseur par 28% des entreprises victimes, contre 20% l'an dernier.

"Prise de conscience"

Pour Ralf Wintergerst, président de Bitkom, l'envolée des attaques est "disproportionnée, en comparaison avec la croissance économique allemande", en récession depuis 2023. Parmi les 1.002 entreprises sondées dans le rapport, 87% disent avoir été victimes de telles attaques, contre 81% l'an dernier.

46% d'entre elles ont identifié au moins une agression provenant de Russie, et autant pour la Chine. La menace russe a ainsi nettement augmenté sur un an, représentant 39% des attaques en 2024.

Leur mode d'action le plus efficace demeure les cyberattaques , dont le coût a atteint un nouveau record, à 202 milliards d'euros, notamment via les logiciels informatiques malveillants "ransomware". Deux exemples donnés par Sinan Selen : Laundry Bear et Void Blizzard, deux groupes de pirates informatiques accusés d'être affiliés à l'État russe et qui visent les sphères politiques et économiques en Allemagne.

Les attaques chinoises sont avant tout de "l'espionnage économique" pour "obtenir des avantages technologiques", tandis que les offensives russes consistent avant tout en du "sabotage" et de la "désinformation", explique-t-il.

La fédération Bitkom conseille aux entreprises de consacrer 20% de leur budget informatique à leurs défenses. Sinan Selen a estimé qu'une prise de conscience avait eu lieu, se disant "très satisfait" du rôle accru donné aux services de renseignement par le gouvernement.