La banque centrale de Russie poursuit Euroclear en justice

La banque centrale de Russie a déclaré vendredi qu'elle poursuivait l'institution financière Euroclear, basée à Bruxelles, devant un tribunal de Moscou pour des actions qui, selon elle, causent préjudice à l'autorité de régulation, affectant sa capacité à disposer de ses fonds et de ses titres.

(Bureau de Reuters, rédigé par Felix Light ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)