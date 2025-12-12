La banque centrale de Russie poursuit Euroclear en justice

La banque centrale de Russie a déclaré vendredi qu'elle poursuivait l'institution financière Euroclear, basée à Bruxelles, devant un tribunal de Moscou pour des actions qui, selon elle, causent préjudice à l'autorité de régulation, affectant sa capacité à disposer de ses fonds et de ses titres.
(Bureau de Reuters, rédigé par Felix Light ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
