La 86e minute est maudite pour les pays africains

Les superstitieux peuvent déjà commencer à regarder leur montre. Depuis le début des 16 es de finale de la Coupe du monde, trois sélections africaines ont encaissé un but décisif à la 86 e minute avant de se faire éliminer.

Trois pays, même minute, même sentence

La Côte d’Ivoire a craqué à cette minute contre la Norvège, sur un but d’Erling Haaland (1-2). Même punition pour la RD Congo face à l’Angleterre, avec Harry Kane dans le rôle du bourreau (1-2). Le Sénégal, lui, pensait avoir fait le plus dur contre la Belgique en menant 2-0, avant que Romelu Lukaku ne réduise l’écart à la 86 e et que les Diables rouges finissent par tout renverser en prolongation (3-2 a.p.).…

MJ pour SOFOOT.com