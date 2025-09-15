 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’Union (plus que jamais) européenne
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 23:13

L'Union (plus que jamais) européenne

L’Union (plus que jamais) européenne

Quatre ans après son retour parmi l’élite du football belge, l’Union saint-gilloise fait partie des clubs qui vont découvrir la Ligue des champions pour la première fois. Une récompense juste pour un club à la fois travailleur et bien géré, mais qui ne devrait pas oublier de savourer l’instant malgré son statut de petit Poucet.

Sa réussite est presque insolente. Depuis son titre de champion de D2 belge en 2021, l’Union saint-gilloise n’a jamais terminé en dehors du top 3 de Jupiler Pro League, ce qui lui a permis de disputer trois fois de suite la Ligue Europa, avec en point d’orgue une élimination en quarts de finale face à l’Ajax Amsterdam en 2023. Enfin récompensé de ses efforts continus par un sacre au sommet du football d’outre-Quiévrain deux ans plus tard et après neuf décennies de disette, le « matricule 10 » va découvrir pour la première fois de son histoire la Ligue des champions ce mardi, à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse du PSV.

Comme Bodø/Glimt, le Kairat Almaty et Pafos, l’USG fera partie des petits poucets de la compétition, contrairement au FC Bruges, son expérimenté dauphin qui compte pour sa part 22 apparitions en C1. Le « supercomputer » de l’agence de statistiques Opta fixe d’ailleurs à 0,3 % la chance des Bruxellois de soulever la coupe aux grandes oreilles (un dixième de plus que l’OM cela dit). L’entraîneur Sébastien Pocognoli reconnaît lui-même au micro de RTL Sports que cette qualification est « une étape » logique dans la progression du club, « mais qui arrive vite » . Avant de s’interroger lui-même : « Est-ce que c’est une continuité normale d’être en Ligue des champions après la quatrième année du club [en D1] ? Peut-être que non, mais toute progression est bonne à prendre si elle est bien gérée. »

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
