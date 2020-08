Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Union européenne doit rester mobilisée aux côtés des Biélorusses, dit Macron Reuters • 17/08/2020 à 07:20









L'UNION EUROPÉENNE DOIT RESTER MOBILISÉE AUX CÔTÉS DES BIÉLORUSSES, DIT MACRON PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a appelé dimanche l'Union européenne à rester mobilisée pour soutenir les Biélorusses qui manifestent contre la réélection du président Alexandre Loukachenko il y a une semaine. Des dizaines de milliers de Biélorusses se sont rassemblés dimanche dans la capitale Minsk pour dénoncer une élection truquée et la répression des manifestants, tandis que le chef de l'Etat au pouvoir depuis 26 ans brandissait la menace d'une intervention militaire de son allié russe. "L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté", a réagi Emmanuel Macron sur Twitter. Au moins neuf pays de l'Union européenne et la Commission ont appelé vendredi à l'adoption de sanctions contre la Biélorussie. (Tangi Salaün)

