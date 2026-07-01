L'union de Taylor Swift et Travis Kelce, le "mariage royal" des Etats-Unis

par Dawn Chmielewski

L'annonce du mariage imminent de la chanteuse Taylor Swift et du joueur de football américain Travis Kelce, le "couple royal" des Etats-Unis, occupe la une des médias américains qui, comme les fans, recherchent des indices sur les noces tant attendues d'un couple en mal de discrétion.

Les médias sont sur le qui-vive et surveillent étroitement les préparatifs de l'événement, malgré l'absence de déclaration du couple sur ses projets. Reuters n’a pu confirmer la date ni le lieu du mariage, qui pourrait avoir lieu cette semaine à New York.

Cinq journalistes du New York Times ont signé en commun un article indiquant que le Madison Square Garden accueillerait des festivités de plusieurs jours, avec une réunion intime le 2 juillet suivie d’une fastueuse fête le lendemain, avec quelque 1.000 invités.

"Nous recevons des bribes d’informations qui, encore une fois, pourraient n’être que des leurres, pour autant que nous le sachions", déclare Elana Fishman, directrice mode et shopping pour la rubrique "Page Six" du New York Post. "C'est véritablement notre mariage royal", s'amuse-t-elle.

Elana Fishman ajoute que le Pentagone lui-même, le département américain de la Défense, est attentif au déroulement de ce mariage retentissant pour des raisons de sécurité.

En mai 2024, les vacances de Taylor Swift et Travis Kelce, tous deux âgés de 36 ans, au lac de Côme, en Italie, avaient alimenté les rumeurs selon lesquelles ils inspectaient des lieux de mariage potentiels, tels que la Villa d’Este. La plateforme dédiée au mariage "Wedding Chicks" a partagé une publication Instagram suggérant que le mariage se tiendrait dans le manoir en bord de mer de Taylor Swift, dans le Rhode Island, où elle a déjà organisé des fêtes du 4 juillet mémorables.

Jason Lipshutz, co-rédacteur en chef de Billboard, pense que l'interprète de "Wildest Dreams" et "Love Story" sème des fausses pistes pour garder ses plans secrets.

Le site people TMZ a rapporté que les invitations étaient parvenues à leurs destinataires sur du papier filigrané mais que l'heure et le lieu de la cérémonie restaient délibérément vagues.

Selon la rubrique "Page Six" du New York Post, un organisateur de mariages réputé pour ses réceptions somptueuses a décroché le contrat, du moins en partie, grâce à sa discrétion.

"UN CONTE DE FÉES"

Les "Swifties", surnom donné aux inconditionnels de l'artiste, attendent ce moment avec impatience. Tout au long de sa carrière, Taylor Swift s'est forgé une réputation de chanteuse au coeur brisé, et l'annonce de ses fiançailles sur Instagram l'année dernière a réjoui la "fanbase".

"On a un peu l'impression d'avoir parcouru ce chemin avec elle", explique Olivia Levin, autrice de "The Story of Us : How the Taylor Swift Fandom Changed Our Lives".

"C'est tellement génial de voir quelqu'un qui a traversé tant d'épreuves dans ses relations amoureuses et dans la vie, et qui finit par connaître une fin heureuse, digne d'un conte de fées", ajoute-t-elle.

Il n'y a aucune certitude sur le fait que le mariage sera rendu public, mais les spéculations vont bon train, notamment sur la robe de mariée que la star portera le jour de la cérémonie.

La compositrice de "Shake It Off" a toujours soigné son style, et les fans sont plus que curieux de savoir sur quelle création son choix se portera.

"Taylor a un style et une esthétique qui lui sont propres", observe Sarah Chapelle autrice de "Taylor Swift Style : Fashion Through the Eras". "Quelle que soit la robe qu'elle choisira finalement, je suis certaine qu'elle marquera durablement la mode nuptiale".

La popstar, qui a connu une ascension fulgurante et se produit sur scène depuis son plus jeune âge, est très influente dans son milieu, dans la sphère politique aussi, et beaucoup s'attendent à ce que la liste des invités soit longue.

Les fans, avides d'informations, ont découvert que l’actrice Mariska Hargitay, récemment aperçue aux côtés de l'artiste lors d'un match du sacre des New York Knicks, avait annulé les représentations de ce vendredi de sa pièce "Every Brilliant Thing" sur Broadway. Le chanteur de country Kenny Chesney a fait de même pour ses concerts à Las Vegas.

Selena Gomez, ex-enfant star de Disney Channel et amie de longue date de Taylor Swift, l'actrice Emma Stone, la mannequin Gigi Hadid ou encore le chanteur Ed Sheeran pourraient aussi être de la fête.

Ce mariage aura lieu alors que le pays accueille déjà un grand nombre de touristes pour la Coupe du monde de football et lors d'un week-end marquant pour les États-Unis, celui de leur 250e anniversaire. La symbolique est importante lorsque l'on sait que la chanteuse a longtemps été considérée comme un exemple de réussite à l'américaine.

(Rédigé par Dawn Chmielewski à Los Angeles et Marie-Louise Gumuchian à Londres; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)