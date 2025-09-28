L’UNFP recadre un entraîneur de Première Ligue

Action-réaction.

Défaite ce samedi par le Paris FC dans le cadre de la troisième journée de Première Ligue (2-0), l ‘AS Saint-Etienne est toujours lanterne rouge du classement de la D1 féminine . Une situation qui a passablement agacé l’entraîneur des Vertes, Sébastien Joseph, lequel n’a pas mâché ses mots après la rencontre : « Je vois des joueuses qui ont déjà un niveau excellent pour certaines, puis d’autres j’ai l’impression qu’elles sont perdues en France et qu’elles sont venues en vacances, s’il faut les renvoyer elles à la prochaine trêve, on le fera » , a lâché l’ancien technicien de l’ASJ Soyaux.…

JD pour SOFOOT.com