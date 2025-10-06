 Aller au contenu principal
L'Unesco choisit l'Égyptien El-Enany comme nouveau DG-diplomates
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 19:16

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a choisi l'Égyptien Khaled El-Enany comme nouveau directeur général pour succéder à la Française Audrey Azoulay, ont indiqué lundi deux sources diplomatiques.

Le conseil exécutif de l'Unesco a voté à 55 voix contre deux en faveur de la nomination de Khaled El-Enany, ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, le préférant au diplomate congolais Édouard Firmin Matoko. Les États-Unis n'ont pas pris part au vote.

La proposition sera soumise à l'approbation des 194 membres de l'Unesco en novembre.

(Reportage de John Irish, version française Benjamin Mallet, édité par Zhifan Liu)

