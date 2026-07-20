L'une des révélations de l'équipe de France intéresse Manchester United

Une deuxième compétition commence. Après deux saisons passées du côté de l’AS Roma et au terme d’un Mondial achevé en demi-finale, Manu Koné suscite la convoitise de Manchester United comme le rapporte L’Équipe .

D’autres clubs intéressés également en Angleterre

Après avoir parfaitement pallié l’indisponibilité d’Aurélien Tchouaméni dans le double pivot aux côtés d’Adrien Rabiot face au Paraguay (0-1) et au Maroc (2-0), le milieu de terrain de 25 ans est particulièrement convoité outre-Manche . En plus de Manchester United, Arsenal et deux autres clubs anglais, dont les noms n’ont pas filtré, seraient également intéressés . L’Inter Milan se serait aussi positionné . Mais selon le quotidien sportif français, les Red Devils auraient une longueur d’avance et des discussions entre les deux parties auraient débutées . En revanche, l’international tricolore reste engagé jusqu’en 2029 avec le club de la Louve.…

LB pour SOFOOT.com