L'Ukraine signale une attaque russe aux missiles balistiques contre Kyiv

(Actualisé tout du long avec précisions)

La Russie a lancé dans la nuit de mardi à mercredi des vagues de missiles balistiques contre la capitale ukrainienne Kyiv, tuant au moins une personne, faisant 12 blessés et endommageant des bâtiments dans plusieurs quartiers, ont déclaré des représentants ukrainiens.

Sept sites ont été visés par l'attaque de Moscou, lancée peu après minuit, a dit l'administration militaire de la ville via la messagerie Telegram.

Les sirènes d'alerte ont retenti à Kyiv pendant plus d'une heure. Des explosions ont été entendues à travers la ville, alors que les systèmes de défense aérienne ont été activés.

Un entrepôt situé à proximité du centre-ville a été détruit, a rapporté le maire, Vitali Klitschko, ajoutant que des équipes de secours oeuvraient à retrouver de potentiels rescapés. Deux personnes ont été sorties des décombres, a-t-il dit.

"Il pourrait encore y avoir des personnes sous les décombres. Les opérations de secours se poursuivent", a-t-il écrit sur Telegram.

Vitali Klitschko a indiqué également que l'attaque a déclenché des incendies dans des entrepôts et des zones de stockage. En revanche, a-t-il dit, les informations initiales faisant état d'un immeuble résidentiel de 20 étages en feu sont apparues inexactes; des débris d'un missile se sont abattus à proximité d'un bâtiment résidentiel.

(Ron Popeski, Oleksandr Kozhukhar et Jekaterīna Golubkova; version française Jean Terzian)