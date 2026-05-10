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L'Ukraine signale des attaques russes et Moscou accuse Kyiv de violer le cessez-le-feu
information fournie par Reuters 10/05/2026 à 11:40

(Actualisé avec déclarations de la Russie)

Les autorités ukrainiennes ont fait état dimanche de frappes de drones russes et de près de 150 affrontements sur le champ de bataille au cours des dernières 24 heures, tandis que Moscou accuse Kyiv d'avoir violé le cessez-le-feu négocié par les Etats-Unis en lançant des attaques de drones et d'artillerie.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que la Russie et l'Ukraine s'étaient mises d'accord sur un cessez-le-feu de trois jours, du 9 au 11 mai, alors que les efforts de paix visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis plus de quatre ans sont au point mort.

Une personne a été tuée et trois autres blessées lors de frappes russes dans la région de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré dimanche matin le gouverneur Ivan Fedorov.

Dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays, le gouverneur Oleh Syniehubov a déclaré que huit personnes, dont deux enfants, avaient été blessées lors d'attaques de drones contre la capitale régionale et des localités voisines.

Sept personnes, dont un enfant, ont été blessées dans la région de Kherson, au sud, par des frappes russes de drones et d'artillerie depuis samedi matin, a déclaré dimanche le gouverneur régional Oleksandr Prokudin.

Un enfant a également été blessé et des infrastructures endommagées lors d'attaques russes dans la région de Dnipro, dans le sud-est du pays, a déclaré le gouverneur de la région, Oleksandr Hanzha.

Par ailleurs, l'armée de l'air de Kyiv a déclaré que la Russie avait lancé 27 drones à longue portée sur l'Ukraine pendant la nuit – un nombre inférieur à la normale – mais que les défenses aériennes les avaient tous abattus.

Dans son rapport quotidien, l'état-major ukrainien a indiqué que 147 affrontements avaient eu lieu le long de la ligne de front.

Les responsables ukrainiens n'ont pour le moment fait aucun commentaire public sur d'éventuelles violations du cessez-le-feu négocié sous l'égide des États-Unis, qui devait également inclure un échange de 1.000 prisonniers de guerre de chaque côté.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche que l'Ukraine avait violé ce cessez-le-feu avec de nouvelles frappes, selon l'agence de presse Interfax.

Les troupes russes ont "riposté de la même manière" aux actions de l'Ukraine, a dit le ministère russe, en procédant à des attaques via des lance-roquettes multiples et des mortiers.

Au cours des dernières 24 heures, la Russie a abattu 57 drones ukrainiens, a indiqué le ministère, ajoutant que Moscou respectait le cessez-le-feu.

(Reportage Dan Peleschuk; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
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