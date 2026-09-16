L'Ukraine projette un budget de défense record pour 2027, le coût de la guerre s'envole

Le ministre ukrainien des Finances, Sergii Marchenko, participe à une réunion bilatérale avec la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, au département du Trésor à Washington.

par Olena Harmash

L'Ukraine prévoit un budget de défense record pour 2027 alors que ‌le coût de la guerre avec la Russie, entrée en février dans sa cinquième année, ne cesse d'augmenter et que le pays a besoin d'un soutien financier ​accru de la part de ses partenaires, ont déclaré mercredi des responsables.

Les dépenses de défense de l'Ukraine devraient atteindre 4.890 milliards de hryvnias (97 milliards d'euros) l'an prochain, en hausse de 12% par rapport à 2026. Elles représentent environ les deux tiers des dépenses totales dans le projet de budget 2027, d'un montant de 7.270 milliards de ​hryvnias (142 milliards d'euros), présenté mercredi au Parlement.

Les recettes budgétaires sont quant à elles estimées à 5.600 milliards de hryvnias (109 milliards d'euros).

"Il s'agit du sixième budget de cette guerre à grande échelle et il est une nouvelle fois ​plus important que le précédent. Au fil des années, la guerre est devenue plus ⁠coûteuse", a déclaré Roksolana Pidlasa, présidente de la commission parlementaire du budget, devant les députés.

"Dans le même temps, les recettes de l'État (...) n'augmentent pas au ‌même rythme que les dépenses."

Le coût quotidien de la guerre a augmenté pour s'établir à 190 millions de dollars cette année (165 millions d'euros) contre 116 millions de dollars en 2022 (101 millions d'euros), a précisé Roksolana Pidlasa.

Le ministre des Finances, Serhiy Martchenko, a déclaré au ​Parlement que l'Ukraine aurait besoin de plus de 52 milliards ‌de dollars (45 milliards d'euros) d'aide financière internationale l'année prochaine.

Le gouvernement du président Volodimir Zelensky a obtenu de ses partenaires ⁠des engagements couvrant environ 20 milliards de dollars (17 milliards d'euros) et mène des négociations sur la manière de financer le solde, a-t-il précisé.

€172 MDS DE L'ÉTRANGER DEPUIS LE DÉBUT DU CONFLIT

Serhiy Martchenko a indiqué que les avoirs russes gelés par les alliés européens de l'Ukraine pourraient constituer une source essentielle pour combler le déficit budgétaire en ⁠2027.

Les députés ont jusqu'au 1er octobre ‌pour examiner le projet de budget et soumettre leurs propositions. Le texte doit être adopté par le Parlement en trois lectures avant ⁠le 1er décembre.

La situation financière de l'Ukraine s'est compliquée cette année à mesure que la Russie a intensifié ses frappes contre les entreprises et les infrastructures du pays, ‌a également déclaré le ministre des Finances.

Les dégâts s'aggravant, les recettes budgétaires ont commencé à baisser alors même que les forces armées ukrainiennes avaient ⁠besoin de fonds supplémentaires, a expliqué Serhiy Martchenko.

L'Ukraine est actuellement confrontée à un déficit supplémentaire non financé de 27 ⁠milliards de dollars (23 milliards d'euros) pour ses ‌dépenses de défense cette année, le pays cherchant à augmenter les salaires de ses soldats et à accroître encore sa production d'armes.

Au cours des premières années de ​la guerre, l'Ukraine a couvert ses besoins en matière de défense grâce à ses propres ‌recettes et s'est appuyée sur l'aide financière étrangère pour financer ses dépenses sociales et humanitaires.

Depuis le début de la guerre déclenchée par Moscou, en février 2022, l'Ukraine a reçu environ 198 milliards de ​dollars (172 milliards d'euros) d'aide budgétaire de la part de ses partenaires étrangers, dont la majeur partie a été fournie par l'Union européenne.

DES RÉFORMES NÉCESSAIRES

Pour garantir un financement sans heurts de la part de ses partenaires, Kyiv doit toutefois mener à bien des réformes fiscales et de gouvernance, tout en respectant un certain nombre d'exigences ⁠financières et budgétaires malgré les difficultés liées à la guerre.

Mercredi, le Parlement a adopté en première lecture un projet de loi visant à taxer les colis en provenance de l'étranger en vue de satisfaire l'une des conditions clés pour obtenir le déblocage de financements du Fonds monétaire international et de l'UE.

"Le Parlement a fait avancer deux réformes fiscales et douanières essentielles qui rapprochent le cadre ukrainien en matière de commerce électronique des normes de l'UE, renforcent la résilience budgétaire et favorisent une concurrence plus équitable pour les entreprises ukrainiennes", a déclaré Serhiy Martchenko.

"Ces progrès ouvrent également la voie à environ quatre milliards d'euros de soutien macrofinancier de l'Union européenne."

(Avec Yuliia Dysa, ​version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)