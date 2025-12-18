L'Ukraine peut-elle survivre sans le "prêt de réparation" de l'UE ?

par Olena Harmash

Les dirigeants des pays membres de l'Union européenne doivent étudier jeudi des propositions portant sur la façon d'utiliser les avoirs russes gelés - détenus en majorité par l'entreprise Euroclear, basée en Belgique - afin d'aider au financement de l'Ukraine dans les prochaines années.

Le principal problème, qui ne pourra être résolu que jeudi par les dirigeants de l'UE, vient du fait que la Belgique réclame que l'ensemble des Vingt-Sept assument les charges financières liées au projet, dans l'hypothèse où la Russie déposerait plainte contre la Belgique ou Euroclear devant les tribunaux internationaux.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a appelé à l'unité de l'Europe concernant les avoirs gelés, déclarant que son pays était confronté à des "défis financiers" et serait incapable de "rester fort économiquement" sans ce financement.

De combien d'argent l'Ukraine a-t-elle besoin?

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2026

Le Fonds monétaire international (FMI) estime que l'Ukraine aura besoin d'environ 135 milliards d'euros pour 2026 et 2027.

Le budget 2026 approuvé par le Parlement ukrainien prévoit des dépenses totales d'un montant de 112 millions de dollars (95 millions d'euros) et fixe le déficit budgétaire à 18,5% du produit intérieur brut (PIB) national.

Le ministre ukrainien des Finances, Serhiy Martchenko, a déclaré que l'Ukraine aurait besoin de plus de 45 milliards de dollars de financement extérieur.

Roksolana Pidlasa, présidente de la commission parlementaire chargée du budget, a déclaré que le gouvernement devait encore obtenir 18 à 20 milliards de dollars en financements extérieurs afin de pouvoir combler le déficit budgétaire de 2026.

DÉPENSES DE DÉFENSE

Alors qu'un accord de paix avec la Russie semble peu probable dans l'immédiat, l'Ukraine prévoit de consacrer près d'un tiers de son PIB à l'effort de guerre.

Le ministre des Finances a déclaré que 27,2% du PIB seraient alloués à l'armée, à la production et à l'achat d'armes.

Kyiv a également besoin d'une aide internationale pour parvenir à financer ses dépenses sociales et humanitaires. Depuis l'invasion lancée par la Russie en février 2022, Kyiv a reçu plus de 160 milliards de dollars d'aide financière étrangère.

Même si un accord de paix venait à être conclu rapidement, des analystes estiment que cela ne ferait pas baisser les pressions financières auxquelles l'Ukraine est confrontée. Ils soulignent que l'armée ukrainienne aurait encore besoin d'équipements, d'être modernisée et d'un soutien logistique durable.

QUELS DÉLAIS ?

Roksolana Pidlasa a déclaré qu'il était crucial pour l'Ukraine d'obtenir dès que possible une décision positive sur le prêt de réparation.

Selon elle, le scénario idéal serait d'obtenir une décision définitive en janvier, les premières tranches devant commencer à arriver au premier trimestre 2026. Elle a ajouté que l'Ukraine pourrait se débrouiller avec ses propres ressources au premier trimestre de l'année prochaine.

L'approbation par l'UE du prêt de réparation permettrait aussi de débloquer d'autres financements.

L'Ukraine a obtenu en novembre l'accord préliminaire du FMI pour un nouveau programme quadriennal de 8,2 milliards de dollars destiné à maintenir la stabilité macroéconomique et financière du pays. L'accord définitif dépend toutefois d'une décision positive concernant le prêt de réparation, a dit Roksolana Pidlasa.

(Olena Harmash; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)