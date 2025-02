L'Ukraine n'est "pas à vendre" : Zelensky répond à l'offensive de Trump

Selon des révélations du Telegraph , l'administration Trump a soumis à Kiev une proposition de "deal" aux allures de "colonisation économique", couvrant une palette d'intérêts stratégiques fondamentaux comme les ports, infrastructures énergétiques et ressources minières.

Volodymyr Zelensky, à Kiev, le 19 février 2025 ( POOL / TETIANA DZHAFAROVA )

"Je ne peux pas vendre notre pays. C'est tout". En réponse aux avances des Etats-Unis, qui convoitent les ressources ukrainiennes tout en affichant des positions conciliantes à l'égard da la Russie, Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine n'était "pas à vendre" après avoir refusé samedi de signer un accord proposé par l'administration Trump concernant les ressources en minerais de son pays.

Selon des informations du Telegraph , confirmées par Le Monde , le projet visait en réalité plus grand, réclamant 500 milliards de dollars de dédommagement pour l’aide de 175 milliards versée depuis 2022, payables en droits exclusifs et "à perpétuité" sur une kyrielle des ressources et infrastructures diverses.

"Je défends l'Ukraine, je ne peux pas vendre notre pays. C'est tout", a lancé le président ukrainien devant les journalistes lors d'une conférence de presse à Kiev, mercredi 19 février.

Trump réclame ports, hydrocarbures, minerais...

L'administration de Donald Trump avait indiqué qu'elle attendait de Kiev l'accès à 50% des minerais stratégiques ukrainiens, en compensation de l'aide militaire et économique américaine, sans engagement clair de protection face à l'agresseur russe pour le futur.

Selon le quotidien The Telegraph , qui a publié les termes et conditions de l'accord soumis à Kiev, le projet de "deal" incluait "la valeur économique associée aux ressources de l'Ukraine", dont "les ressources minières, hydrocarbures (pétrole et gaz), ports et autres infrastructures", dans le cadre d'un contrat soumis au droit américain de l'Etat de New York.

Carte de l'Ukraine localisant approximativement les réserves d'une sélection de minerais : graphite, lithium, titane, zirconium et terres rares ( AFP / Sylvie HUSSON )

Ce projet aurait imposé à l'Ukraine de verser une part de PIB plus élevée que les réparations imposées à l'Allemagne dans le cadre du Traité de Versailles de 1919, signé à l'issue de la Première guerre mondiale, est-il précisé.

Les "garanties de sécurité" manquent à l'appel

Le président Zelensky estime lui que l'accord proposé en l'état ne "protégeait pas" son pays, réclamant notamment des "garanties de sécurité" pour l'Ukraine afin d'empêcher toute nouvelle invasion russe après un éventuel accord mettant fin à la guerre. "Je le répète, nous sommes prêts pour un document sérieux. Nous avons besoin de garantie de sécurité", a-t-il dit, accusant la partie américaine de ne pas s'engager dans une "conversation sérieuse".