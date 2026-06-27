L'Ukraine frappe un site militaro-industriel dans la région de Volgograd, dit Zelensky

Des missiles Flamingo de conception ukrainienne ont frappé au cours de la nuit une usine de fabrication de systèmes d'artillerie et de composants pour systèmes de tirs de missiles dans la région de Volgograd, en Russie, a déclaré samedi Volodimir Zelensky.

Le président ukrainien a dit sur Télégram que ce bombardement avait déclenché un incendie sur ce site industriel de Titan-Barrikady.

(Olena Harmash, version française Bertrand Boucey)