L'Ukraine et ses alliés mettent en place une coalition contre la menace balistique russe

* Création d'une coalition anti-missiles balistiques

* Kyiv en manque de systèmes de défense anti-aérienne alors que la Russie intensifie ses frappes

* La coalition anti-balistique développera des éventuelles options européennes

* Exercices militaires en dehors de l'Ukraine pour une force multinationale

(Actualisé avec annonce d'une coalition anti-missiles balistiques)

par John Irish

L'Ukraine et ses principaux alliés occidentaux ont annoncé lundi la création d'une coalition de défense aérienne, qui prévoit notamment le développement conjoint d'un nouveau système antimissile balistique, destiné à constituer une alternative moins coûteuse au système américain Patriot.

A un moment où l'Ukraine est de plus en plus exposée aux missiles balistiques russes, les dirigeants se sont réunis à Paris à l'occasion d'un sommet de la "Coalition des volontaires" au cours duquel dix pays, ainsi qu'une douzaine d'entreprises du secteur de la défense, se sont retrouvés pour faire avancer ce qu'ils ont appelé la "Coalition intégrée contre les missiles balistiques".

"Nous sommes convaincus que la protection de l'Europe passe par une solution globale, sous la forme d'une architecture intégrée de défense antimissile, destinée à dissuader et à neutraliser les futures menaces de missiles — mise en place grâce à un effort collectif, à l'ouverture technologique et à une coopération industrielle fondée sur la confiance", est-il précisé dans un communiqué.

"(Ceci) viendra compléter les systèmes existants de défense contre les missiles balistiques, y compris les solutions européennes autonomes déjà acquises ou qui seront acquises par les pays participants", poursuit le communiqué, signé par les dirigeants du Danemark, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Norvège, de l'Espagne, de la Suède, de l'Ukraine et de la Grande-Bretagne.

Moscou peine à avancer sur le champ de bataille après plus de quatre années de guerre et les attaques lancées ces derniers mois par l'Ukraine sur les installations énergétiques russes créent des situations de pénurie de carburant en Russie, pourtant troisième producteur mondial de brut.

Mais en raison de l'incapacité croissante de l'Ukraine à contrer les missiles balistiques, la Russie a intensifié ses frappes sur Kyiv ces dernières semaines. Depuis le début du mois, les attaques sur Kyiv et sa région ont fait plus de 60 morts.

L'UKRAINE PRÉSENTE SON PROPRE PROGRAMME ANTI-BALISTIQUE

Lors d'un entretien avec des journalistes, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié la "Coalition des volontaires" de bloc de pays souhaitant la poursuite de la guerre en Ukraine.

L'Ukraine a profité du sommet pour présenter à ses alliés européens son programme anti-balistique afin de renforcer la protection de son espace aérien face aux frappes de missiles russes.

Les annonces faites lors de la réunion de la "Coalition des volontaires" intervient quelques jours après un sommet de l'Otan qui a réaffirmé son soutien unanime et durable à l'Ukraine.

Après avoir semblé un temps se rapprocher de son homologue russe Vladimir Poutine, le président américain Donald Trump semble mieux disposé ces derniers temps vis-à-vis de l'Ukraine, lui promettant notamment, en marge du sommet de l'Otan, qu'elle serait autorisée à fabriquer des systèmes anti-aériens américains Patriot, indispensables face aux missiles balistiques russes.

La "Coalition des volontaires", portée depuis plus d'un an par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer et regroupant 35 Etats, se donne pour but ultime l'établissement d'une paix durable pour l'Ukraine, avec des garanties pour sa souveraineté et sa sécurité.

SYSTÈMES DE DÉFENSE ANTI-AÉRIENNE EUROPÉENS

Lors d'un point presse organisé en amont du sommet, un responsable de la présidence française avait annoncé que les discussions porteraient principalement sur la coopération en matière de défense antibalistique.

Il a ajouté que seront notamment évoqués l'identification de nouveaux intercepteurs Patriot américains, la poursuite du déploiement du système de défense aérienne franco-italien SAMP/T, ainsi que l'examen des moyens permettant à la base industrielle de défense européenne et ukrainienne de développer des solutions alternatives.

"Un système complémentaire est en effet à l'étude, fondé sur la coopération et l'intégration entre différentes nations européennes et leurs industries, afin de mettre au point un système complémentaire et de le produire en accordant un rôle très important à l'Ukraine", a encore déclaré ce responsable.

Si la promesse faite par Donald Trump d'autoriser l'Ukraine à fabriquer des systèmes Patriot est incontestablement une victoire diplomatique pour Volodimir Zelensky, il faudra au moins un an avant que cette production ukrainienne ne démarre, selon des experts en matière de défense.

La coalition a également annoncé des exercices militaires conjoints, dans le cadre de ses efforts visant à rendre plus opérationnel le concept d'une future force multinationale en Ukraine (MNFU).

"Il faut garder à l'esprit que la MNFU repose sur quatre piliers : terre, air, mer et entraînement. Tous ces piliers sont destinés à être testés en permanence, à des degrés divers, avec l'ensemble des participants, afin de garantir leur crédibilité", a déclaré le responsable de l'Elysée.

(Version française Benoit Van Overstraeten)