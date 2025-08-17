 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Ukraine et l'Europe doivent afficher un front uni lundi à Washington-Macron
information fournie par Reuters 17/08/2025 à 18:28

L'objectif de l'Ukraine et de ses alliés européens est d'afficher un front uni aux discussions de lundi à Washington entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, a déclaré Emmanuel Macron dimanche.

"Si nous sommes faibles aujourd'hui avec la Russie, nous préparons les conflits de demain", a dit le président de la République à la presse, à l'issue d'une visioconférence avec les alliés de l'Ukraine.

Il a ajouté que la "Coalition des volontaires" avait réaffirmé son souhait d'une paix solide et durable en Ukraine et du respect de l'intégrité du territoire ukrainien.

(Sudip Kar-Gupta, Layli Foroudi et Gilles Guillaume)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 18:58

    Macron est hors-jeu

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank