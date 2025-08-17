L'Ukraine et l'Europe doivent afficher un front uni lundi à Washington-Macron

L'objectif de l'Ukraine et de ses alliés européens est d'afficher un front uni aux discussions de lundi à Washington entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, a déclaré Emmanuel Macron dimanche.
"Si nous sommes faibles aujourd'hui avec la Russie, nous préparons les conflits de demain", a dit le président de la République à la presse, à l'issue d'une visioconférence avec les alliés de l'Ukraine.
Il a ajouté que la "Coalition des volontaires" avait réaffirmé son souhait d'une paix solide et durable en Ukraine et du respect de l'intégrité du territoire ukrainien.
(Sudip Kar-Gupta, Layli Foroudi et Gilles Guillaume)
