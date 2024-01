L'Ukraine demande 37 milliards de dollars à ses partenaires pour maintenir son économie en 2024

Denys Chmyhal, Premier ministre ukrainien, lors de la conférence franco-ukrainienne pour la résilience et la reconstruction au ministère de l'Économie à Paris le 13 décembre 2022. Ludovic MARIN / POOL / AFP ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"Nous comptons sur une aide régulière, stable et opportune de nos partenaires" a declaré le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal ce mercredi 3 janvier.

L'Ukraine subit depuis près de deux ans l'invasion russe sur son territoire. Le pays a reçu l'an dernier 42,6 milliards de dollars de financement extérieur dont 27% étaient des dons , a précisé le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal en citant l'UE, les États-Unis, le Japon, le Canada, le Royaume-Uni, le FMI et la Banque mondiale comme soutiens principaux économiques de Kiev.

"Les besoins de cette année s'élèvent à plus de 37 milliards de dollars. Nous comptons sur une aide régulière, stable et opportune de nos partenaires", a-t-il déclaré lors de la première réunion de son gouvernement en 2024 se déroulant sur fond d'intensification des frappes russes ces derniers jours. Il a assuré que l'Ukraine augmentait en parallèle ses recettes budgétaires alors que près de la moitié de ses dépenses - 43,9 milliards d'euros, soit environ 22% du PIB national - seront consacrées à la Défense et à la sécurité, selon la loi sur le budget 2024 adoptée par la Rada, le Parlement ukrainien, en novembre dernier.

En 2023, les autorités ukrainiennes avaient indiqué avoir besoin de 41 milliards de dollars de financement externe de la part de ses alliés et des organisations internationales pour faire tourner son économie.

Kiev craint l’effritement du soutien occidental

Les nouvelles promesses d'aide occidentale à l'Ukraine ont fortement ralenti, sur fond de dissensions politiques en Europe et aux Etats-Unis, tombant à leur plus bas niveau depuis le début de l'invasion russe début 2022, a indiqué début décembre 2023 l'institut de recherche allemand Kiel Institute. "Les perspectives sont incertaines (...) puisque le plus grand engagement en attente - de la part de l'Union européenne - n'a pas été approuvé et que l'aide des États-Unis est en baisse", détaille l'institut, qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022.

Une enveloppe de 50 milliards d'euros envisagée pour consolider le soutien européen à l'Ukraine est bloquée au moins jusqu'au prochain sommet de l'UE prévu tout début février 2024. La nouvelle enveloppe américaine est bloquée à ce stade au Congrès américain par des réticences d'élus républicains.

Au total, depuis le début de l'invasion russe, les alliés de l'Ukraine et les grandes organisations internationales (Banque mondiale, FMI...) lui ont promis près de 255 milliards d'euros d'aide, dont 182 milliards à court terme (déjà livrée ou prévue d'ici à un an).

Ces engagements comprennent 141 milliards d'euros d'aide financière, près de 16 milliards d'aide humanitaire et 98 milliards d'aide militaire.