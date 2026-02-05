L'Ukraine déclare que les terminaux Starlink utilisés par la Russie ont été désactivés, ce qui constitue un coup dur pour Moscou

Kyiv affirme que l'armée russe utilise des connexions internet Starlink

Les terminaux utilisés par la Russie ont été bloqués

L'ampleur de l'impact n'est pas claire

Un responsable ukrainien parle d'un coup dur

Les terminaux Internet Starlink utilisés par les troupes russes en Ukraine ont été désactivés, a annoncé Kyiv jeudi, ce qui, selon un responsable, constitue un revers important pour Moscou sur le champ de bataille et a perturbé les opérations d'assaut.

Les forces russes ont utilisé sans autorisation des milliers de connexions internet Starlink basées sur des satellites pour des communications sécurisées après l'invasion de l'Ukraine en 2022, selon Kyiv.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier l'ampleur de la perturbation du système, mais trois sources ukrainiennes ont déclaré qu'elle semblait importante.

L'Ukraine a déclaré la semaine dernière qu'elle travaillait avec SpaceX d'Elon Musk pour bloquer l'utilisation des terminaux Starlink utilisés sur les drones d'attaque russes et qu'elle essayait de compiler une "liste blanche" de tous les terminaux ukrainiens afin que les terminaux russes puissent être désactivés.

"Les Starlink inclus dans la "liste blanche" fonctionnent — les terminaux russes ont déjà été bloqués", a écrit sur Telegram le ministre de la défense, Mykhailo Fedorov, qui a pris ses fonctions le mois dernier, ajoutant que la liste était toujours en cours de mise à jour.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. M. Musk a déclaré dimanche que les mesures prises par SpaceX pour mettre fin à l'utilisation non autorisée de Starlink par la Russie semblaient avoir fonctionné .

Un blog militaire russe, "Two Majors", a déclaré qu'il y avait eu une grosse panne des terminaux Starlink du côté russe, qui a commencé mercredi soir.

LES OPÉRATIONS D'ASSAUT ONT ÉTÉ INTERROMPUES

Une source militaire ukrainienne proche du front a déclaré que les terminaux Starlink utilisés par la Russie étaient hors service et que les unités essayaient d'utiliser les terminaux RS-30M de fabrication russe basés sur les satellites.

"Il faut encore du temps pour évaluer pleinement l'impact. Mais je suis sûr que la précision et le nombre de frappes (des attaques) diminuent", a déclaré la source.

Serhiy Beskrestnov, conseiller du ministre de la défense, a décrit la situation comme une catastrophe pour l'armée russe.

"Tout le commandement des troupes s'est effondré. Les opérations d'assaut ont été interrompues dans de nombreuses régions", a-t-il écrit sur Telegram.

Une source au sein de l'armée ukrainienne sur le front oriental a déclaré à Reuters que les troupes russes rencontraient d'importants problèmes de communication et que la quasi-totalité des connexions via Starlink étaient coupées.

Un tel revers pour la Russie serait une réussite notable pour M. Fedorov, qui est devenu ministre de la défense le mois dernier. En tant que ministre du numérique en 2022, il a persuadé Musk d'activer la couverture Starlink pour l'Ukraine et de fournir des terminaux après l'invasion russe.

L'armée de Kyiv utilise des dizaines de milliers de connexions internet Starlink par satellite pour communiquer sur le champ de bataille et piloter certains drones d'attaque.

Le nombre de terminaux exploités par la Russie sur le champ de bataille n'est pas clair. L'ancien chef des services d'espionnage de l'armée ukrainienne a déclaré au début de l'année 2024 que ce chiffre s'élevait à plusieurs milliers, bien que Starlink ait affirmé ne pas faire d'affaires en Russie ou avec la Russie.

La semaine dernière, l'Ukraine a déclaré avoir trouvé des terminaux Starlink sur des drones à longue portée utilisés lors d'attaques russes, ce qui a incité les autorités ukrainiennes à demander de l'aide à SpaceX.

La Russie progresse lentement sur le champ de bataille en Ukraine depuis la fin de l'année 2023 et les deux parties mènent des pourparlers sous l'égide des États-Unis en vue de mettre fin à la guerre.