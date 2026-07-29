L'Ukraine annonce la perte d'un F-16, le pilote sain et sauf

L'armée de l'air ukrainienne a annoncé mercredi que l'un de ses avions de chasse F-16 s'était écrasé mais que le pilote avait pu être récupéré sain et sauf après s'être éjecté.

L'appareil effectuait une mission d'interception de cibles aériennes russes sur la ligne de front lorsqu'il a été victime d'une panne, a précisé l'armée de l'air sur Telegram.

Le pilote a été récupéré et transféré dans un établissement médical. Des experts ont été envoyés sur le lieu du crash.

L'Ukraine a reçu plusieurs F-16, des avions de combat de conception américaine, de la part de pays de l'Otan, dont les Pays-Bas et le Danemark.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Bertrand Boucey)