L'Ukraine a identifié un commandant russe suspecté d'exactions à Boutcha

par Anthony Deutsch

L'Ukraine a dit avoir identifié un commandant russe comme suspect de certaines des exactions commises par l'armée russe à Boutcha lors des premières semaines de l'invasion lancée par Moscou en février 2022, une avancée jugée cruciale en vue d'établir la chaîne de commandement à l'origine du massacre de civils dans cette ville située en périphérie de Kyiv.

Des cadavres de civils gisaient dans les rues de Boutcha quand les troupes russes ont quitté la ville après avoir occupé celle-ci pendant un mois, aux premières semaines de ce que le Kremlin a présenté comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine. Kyiv et ses alliés ont dénoncé une invasion.

Plus de 450 corps ont été retrouvés dans une fosse commune, et plusieurs milliers de personnes supplémentaires ont été tuées dans les environs de Boutcha, selon des données ukrainiennes.

Alors qu'ils avaient communiqué par le passé des avis de suspicion - une étape procédurale avant un potentiel mandat d'arrêt - visant des dizaines de soldats russes dans cette affaire du massacre de Boutcha, les procureurs ukrainiens ont fait savoir qu'ils ont pour la première fois émis un tel avis à l'encontre d'un commandant de l'armée russe.

"L'avis de suspicion adressé à un commandant d'une unité des forces armées russes marque une étape fondamentalement importante vers une justice pour les crimes de guerre systématiques et de grande échelle commis à Boutcha", a déclaré le procureur général adjoint ukrainien, Andreï Lechtchenko, dans un communiqué publié par une fondation juridique qui aide Kyiv.

Moscou a décrit par le passé les événements rapportés à Boutcha comme "fabriqués de toute pièce".

LE NOM DU COMMANDANT DÉVOILÉ PAR DES AVOCATS

Le commandant russe suspecté d'avoir pris part à ces exactions est identifié dans une partie distincte du communiqué publié par Global Rights Compliance, laquelle a indiqué relayer des précisions figurant dans l'avis de suspicion.

"Des preuves montrent que Youri Vladimirovich Kim est suspecté d'être criminellement responsable de 17 assassinats et de quatre cas de maltraitance commis délibérément par les troupes sous son commandement à Boutcha", a déclaré la fondation juridique internationale.

Citant l'avis de suspicion, Global Rights Compliance rapporte que Youri Vladimirovich Kim était à la tête d'un régiment de la 76e division d'assaut aérien de l'armée russe.

Les procureurs ukrainiens n'ont pas répondu à une demande de commentaire à propos du dossier.

Un conseiller juridique de Global Rights Compliance, Jeremy Pizzi, a déclaré que Youri Vladimirovich Kim n'était pas détenu par les autorités ukrainiennes.

Aucun commentaire n'a été obtenu auprès du ministère russe de la Défense. Reuters n'a pas pu contacter directement Youri Vladimirovich Kim.

Une enquête de Reuters publiée en mai 2022 mettait en exergue le rôle de la 76e division d'assaut aérien, parmi d'autres unités, dans les exactions commises à Boutcha.

"TRAQUER, TUER"

Global Rights Compliance a déclaré que la responsabilité présumée de Youri Vladimirovich Kim était la conclusion d'une enquête basée sur des récits de témoins, des éléments recueillis par la police scientifique sur les scènes de crime et des renseignements de sources ouvertes. La fondation juridique a ajouté avoir examiné le dossier.

D'après les preuves, a-t-elle dit, le commandant russe a "spécifiquement ordonné à ses troupes de traquer, de porter préjudice et de tuer des individus perçus comme soutenant ou aidant l'armée ou les forces de sécurité ukrainiennes".

"Une fois perpétrés les assassinats de civils, les preuves montrent que le commandant a ordonné à ses subordonnés de brûler certains des corps afin de dissimuler le crime", a ajouté Global Rights Compliance.

Ces preuves, a dit la fondation juridique, suggèrent un plan méthodique laissant penser que le leadership russe était impliqué. Elles vont servir de pilier à des enquêtes approfondies qui sont nécessaires pour déterminer si cela est le cas.

