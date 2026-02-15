L'Ukraine a conclu de nouveaux accords d'aide militaire avec ses alliés-Zelensky

(Répétition en raison d'une coquille dans le titre)

Kyiv a conclu de nouveaux accords d'aide énergétique et militaire avec ses alliés européens à l'approche de la date marquant quatre années depuis le début de la guerre déclenchée par la Russie, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodimir Zelensky.

L'Ukraine tente d'obtenir un soutien renforcé de la part de ses alliés alors même qu'elle lutte pour repousser les avancées et les attaques aériennes de la Russie contre son système énergétique, tout en subissant la pression des États-Unis pour négocier un accord mettant fin au conflit, qui a débuté le 24 février 2022.

"À Munich, nous sommes convenus (...) de mesures spécifiques d'aide énergétique et militaire à l'Ukraine d'ici le 24 février", a écrit Volodimir Zelensky sur X.

Vendredi, après une réunion d'une douzaine de dirigeants européens dans la ville allemande, il avait dit espérer pouvoir compter sur un nouveau soutien qui se concrétiserait notamment par des missiles de défense aérienne.

"Je suis reconnaissant envers nos partenaires pour leur volonté de nous aider, et nous comptons sur des livraisons rapides de tous les équipements", a ajouté le président ukrainien.

Les attaques russes contre les grandes villes telles que Kyiv ont détruit nombre d'infrastructures énergétiques de l'Ukraine, privant d'électricité des millions d'habitants sur fond d'hiver particulièrement rigoureux.

Volodimir Zelensky a ajouté que la Russie avait lancé environ 1.300 drones d'attaque, 1.200 bombes aériennes guidées et des dizaines de missiles balistiques sur l'Ukraine au cours de la semaine écoulée.

(Reportage Dan Peleschuk, édité par Benjamin Mallet)