L’UEFA traîne des pieds face aux matchs délocalisés
Beau plan de communication.
Réuni à Tirana, en Albanie, le comité exécutif de l’UEFA « a examiné les demandes » déposées par les fédérations espagnole et italienne pour la délocalisation de deux matchs . Un Villarreal-Barcelone prévu le 20 décembre prochain… à Miami (USA), suivi d’un AC Milan-Côme début février 2026… à Perth (Australie). De quoi rappeler que la conscience écologique ne pèse pas lourd au moment de conquérir un nouveau public loin de ses fidèles. Surtout l’UEFA indique qu’elle « lancera une série de consultations auprès de toutes les parties prenantes du football européen, y compris les supporters ». …
