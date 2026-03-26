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L'UEFA sanctionne Benfica mais pas Prestianni après les incidents contre le Real
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 14:41

L'UEFA sanctionne Benfica mais pas Prestianni après les incidents contre le Real

L'UEFA sanctionne Benfica mais pas Prestianni après les incidents contre le Real

La sentence est tombée. L’UEFA a annoncé ce mercredi les sanctions à l’encontre de Benfica après les incidents survenus lors de la rencontre de Ligue des champions face au Real Madrid, le 17 février dernier. Le club lisboète est condamné à verser une amende de 40 000 euro s « pour comportement raciste et/ou discriminatoire de ses supporters » . Une partie de l’Estádio da Luz, l’enceinte de Benfica, sera fermée partiellement au cours du prochain match européen des Águias à la maison.

Prestianni passe entre les gouttes

Mais ce n’est pas tout. Le club de Rui Costa se voit infliger une amende de 25 000 euros pour des jets d’objets pendant la rencontre et une seconde s’élevant à 8 000 euros pour l’utilisation d’un pointeur laser . Pedro Machado, l’entraîneur adjoint de José Mourinho, écope d’un match de suspension suite à un comportement antisportif pendant la rencontre. En revanche, aucune sanction définitive n’a été prononcée contre Gianluca Prestianni , accusé d’avoir tenu des propos racistes envers Vinicius.…

CT pour SOFOOT.com

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