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Les blessures de Lukaku crispent de plus en plus à Naples
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 15:16

Les blessures de Lukaku crispent de plus en plus à Naples

Les blessures de Lukaku crispent de plus en plus à Naples

Mieux vaut ne pas énerver De Laurentiis. Romelu Lukaku irrite ses dirigeants napolitains. Sélectionné avec les Diables rouges, l’attaquant s’est rendu en Belgique mais n’accompagnera pas ses coéquipiers aux États-Unis. La raison : Big Rom ne se sent pas prêt physiquement et préfère rester se remettre en forme.

Le natif d’Anvers a donc décidé de rester au Plat Pays pour s’entraîner seul. Une décision qui ne plaît pas à Naples, qui lui a demandé de revenir en Italie préparer la fin de saison, rapporte Le Soir . En conséquence, les Azzurri envisageraient de sanctionner financièrement Lukaku.…

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