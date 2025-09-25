L’UEFA prendra une décision la semaine prochaine pour une possible suspension d'Israël
Il suffisait de demander.
Après la demande d’un groupe d’experts indépendants de l’ONU de suspendre Israël de toutes les compétitions ce mardi, l’UEFA ne devrait pas tarder à rendre son verdict. Selon The Times , les membres de l’instance européenne de football devraient donner une réponse la semaine prochaine, face aux plaintes du panel des conseillers des Nations unies, qui accuse Israël « de commettre un génocide à Gaza ». …
KM pour SOFOOT.com
