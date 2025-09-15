L’UEFA et la FIFPro réclament des mesures pour la santé des joueurs

Parce qu’il n’est jamais trop tard.

Dans un communiqué commun publié ce lundi, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA et David Terrier, le président de la FIFPro Europe, ont tiré la sonnette d’alarme et réclamé de nouvelles mesures pour protéger la santé des joueurs. Dans ce dernier, les deux hommes admettent que la surcharge des calendriers est arrivée à un « point critique » . Le timing de cette sortie n’est pas anodin puisque de nombreuses blessures sont intervenues lors de la dernière fenêtre internationale , notamment celles de Lamine Yamal, de Désiré Doué ou encore d’Ousmane Dembélé. Suite à ces pépins, le Paris-SG mais aussi Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, étaient montés au créneau pour se plaindre de la gestion des joueurs.…

TM pour SOFOOT.com