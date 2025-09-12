 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’UEFA annonce une nouvelle règle en Ligue des champions
information fournie par So Foot 12/09/2025 à 13:25

Détendez-vous : la Ligue des champions ne passe pas (tout de suite) à 48 équipes.

L’UEFA a pris une toute nouvelle décision concernant la Ligue des champion s décision ce jeudi, lors d’une réunion à Tirana. Selon le Daily Mail, l’instance de football européen a annoncé que les clubs engagés sont désormais autorisés à ajouter dans leurs listes un remplaçant temporaire , si un de leurs joueurs souffre d’une blessure ou d’une maladie nécessitant une longue convalescence. Une nouvelle règle, applicable jusqu’à la fin de la phase de groupes .…

KM pour SOFOOT.com

