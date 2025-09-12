L’UEFA annonce une nouvelle règle en Ligue des champions
Détendez-vous : la Ligue des champions ne passe pas (tout de suite) à 48 équipes.
L’UEFA a pris une toute nouvelle décision concernant la Ligue des champion s décision ce jeudi, lors d’une réunion à Tirana. Selon le Daily Mail, l’instance de football européen a annoncé que les clubs engagés sont désormais autorisés à ajouter dans leurs listes un remplaçant temporaire , si un de leurs joueurs souffre d’une blessure ou d’une maladie nécessitant une longue convalescence. Une nouvelle règle, applicable jusqu’à la fin de la phase de groupes .…
