L'UE va appliquer l'accord commercial avec le Mercosur de façon provisoire

L'Union européenne (UE) va appliquer à titre provisoire l'accord de libre-échange controversé avec le bloc sud-américain du Mercosur afin de garantir à ce dernier l'avantage du premier entrant, a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

La Commission européenne a conclu en janvier, après 25 ans de négociations, un accord commercial avec le bloc Mercosur, composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, pour la réduction de droits de douane.

L'exécutif européen a déclaré qu'il supprimerait quelque 4 milliards d'euros de droits de douane sur les exportations de l'UE.

L'Allemagne et d'autres partisans de l'accord, tels que l'Espagne, affirment que cet accord est essentiel pour compenser les pertes commerciales liées aux droits de douane américains et pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de minerais essentiels.

Ses opposants, menés par la France, affirment que cet accord entraînera une forte augmentation des importations de viande bovine, de sucre et de volaille bon marché, ce qui nuira aux agriculteurs nationaux.

(Rédigé par Philip Blenkinsop; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)