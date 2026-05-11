L'UE rétablit son accord de coopération avec la Syrie

Le Conseil européen annonce lundi mettre fin à la suspension partielle de l'accord de coopération entre l'Union européenne et la Syrie.

"En mettant fin à la suspension partielle, le Conseil rétablit la pleine application de l'accord de coopération, marquant ainsi une étape importante vers le renforcement des relations bilatérales entre l'UE et la Syrie", peut-on lire dans un communiqué.

L'accord de coopération entre l'UE et la Syrie, conclu en 1977, constitue le cadre des relations économiques et commerciales entre les deux parties. Il avait été suspendu partiellement en 2011 puis 2012 en réaction aux violations des droits de l'homme imputées au régime de Bachar al Assad, renversé le 8 décembre 2024 par une coalition islamiste.

(Bureau de Bruxelles, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)