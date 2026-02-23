L'UE reporte au 4 mars la présentation de son projet de loi 'Made in Europe'

La Commission européenne a déclaré lundi avoir reporté d'une semaine l'annonce du projet de loi 'Made in Europe' (fabriqué en Europe), en raison de désaccords sur la portée géographique du dispositif.

Le projet 'Made in Europe' vise à fixer des seuils minimaux pour les produits fabriqués localement dans les projets financés par des fonds publics dans des secteurs stratégiques tels que les batteries, le nucléaire, l'énergie solaire et éolienne.

Ces mesures devaient être dévoilées jeudi.

"À la suite des discussions de ces derniers jours, la présentation de l’IAA est désormais prévue pour le 4 mars", a déclaré un porte-parole du cabinet du commissaire européen Stéphane Séjourné, en référence aux politiques élaborées dans le cadre de la loi sur l’accélérateur industriel (IAA).

Des gouvernements, dont celui de la France, défendent l'idée d'une réglementation 'Made in Europe', arguant que les industries européennes ont besoin d'être protégées face aux importations à bas prix en provenance de marchés, notamment en Chine, où les réglementations environnementales et autres sont moins strictes.

Mais d'autres pays, comme la Suède et la République tchèque, avertissent que les exigences d'"achat local" pourraient dissuader les investissements, faire grimper les prix des appels d'offres publics et nuire à la compétitivité de l'Union européenne (UE) à l'échelle mondiale.

Les constructeurs automobiles et d'autres industries ont demandé que ces protections soient étendues au-delà de l'UE et des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) (Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein) afin d'inclure d'autres territoires de leurs chaînes d'approvisionnement, notamment la Grande-Bretagne et la Turquie.

L'IAA fait partie du pacte pour une industrie propre de la Commission, adopté en février 2025 pour renforcer la compétitivité mondiale du bloc, notamment face à ses concurrents américains et chinois.

"Nous espérons que cette semaine supplémentaire de discussions internes permettra de rendre la proposition encore plus solide", a déclaré le porte-parole.

(Rédigé par Alexander Chituc et Julia Payne ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)