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L'UE proroge jusqu'à 2028 la protection des réfugiés ukrainiens, les hommes mobilisables exclus
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 13:07

L'Union européenne a de nouveau prorogé mercredi son mécanisme de protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens, jusqu'en mars 2028, mais ce statut ne sera désormais pas applicable aux hommes en âge de combattre.

"Pour bénéficier de la protection temporaire, les personnes déplacées d’Ukraine devront prouver qu’elles se sont acquittées de leurs obligations militaires", peut-on lire dans un communiqué.

Bruxelles ajoute que "cette restriction ne s'appliquera qu'aux nouveaux demandeurs de protection temporaire. Elle ne s'appliquera pas à ceux qui bénéficient déjà d'une protection temporaire dans l'UE".

Le mécanisme de protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens a été activé en mars 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il est prorogé chaque année.

Au 30 avril, 4,37 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine bénéficiaient de cette protection au sein de l'UE, selon Eurostat, l'office européen de statistiques.

Ces réfugiés vivent majoritairement en Allemagne, Pologne et République tchèque.

Une loi martiale introduite par l'Ukraine interdit aux hommes âgés de 23 à 60 ans de quitter leur pays.

(Rédigé par Bart Meijer; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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