France: Le gouvernement relève le taux du livret A à 1,7%

Le bâtiment de la Banque de France à Paris
Le gouvernement a annoncé mercredi le relèvement à 1,7% du taux de rémunération du livret A, abaissé à 1,5% il y a six mois, une décision conforme aux recommandations de la Banque de France.
"Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, j'ai décidé de porter au 1er août le taux d'intérêt sur le livret de 1,5 à 1,7%", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, sur TF1.
"Ça concerne aussi le livret de développement durable et solidaire, même chose, et on va maintenir le taux du livret d'épargne populaire pour les ménages modestes, 12 millions d'entre eux, à 2,5%", a-t-il ajouté.
Ce retour du livret A au taux déjà appliqué entre août 2025 et février dernier est le fruit du calcul de la banque centrale basé sur l'évolution de l'inflation et des taux de court terme des marchés financiers (€STR) au cours des six derniers mois (+1,52% pour l'inflation hors tabac et +1,95% pour les €STR).
L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, est ressorti à 1,8% sur un an en juin.
"C'est très en phase avec l'inflation, à 0,1 point de pourcentage près", a commenté Roland Lescure. "On tient compte aussi des bonnes nouvelles du côté du détroit d'Ormuz, on espère que l'inflation va se réduire."
La baisse de rémunération du livret A intervenue le 1er février dernier a entraîné une importante vague de retraits sur ce produit d'épargne populaire.
"Plus de 8 français sur dix", soit 53 millions, ont aujourd'hui un livret A, a précisé Roland Lescure, "malgré quelques reculs à la faveur de l'assurance-vie et aussi de produits d'épargne en actions".
Le gouvernement a également suivi la recommandation de la Banque de France de maintenir le taux de rémunération du livret d'épargne populaire (LEP) à 2,5%. Plus de 12 millions de personnes détiennent aujourd’hui un LEP contre 7 millions en 2020, a précisé la banque centrale.
(Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)
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