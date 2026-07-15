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France: Le gouvernement relève le taux du livret A à 1,7%
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 13:51

Le bâtiment de la Banque de France à Paris

Le bâtiment de la Banque de France à Paris

Le gouvernement a annoncé ‌mercredi le relèvement à 1,7% du taux de rémunération du livret A, abaissé à ​1,5% il y a six mois, une décision conforme aux recommandations de la Banque de France.

"Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, ​j'ai décidé de porter au 1er août le taux d'intérêt sur le livret de 1,5 à 1,7%", a ​déclaré le ministre de l'Economie et ⁠des Finances, Roland Lescure, sur TF1.

"Ça concerne aussi le livret de développement ‌durable et solidaire, même chose, et on va maintenir le taux du livret d'épargne populaire pour les ménages modestes, 12 millions d'entre ​eux, à 2,5%", a-t-il ‌ajouté.

Ce retour du livret A au taux déjà appliqué entre ⁠août 2025 et février dernier est le fruit du calcul de la banque centrale basé sur l'évolution de l'inflation et des taux de court terme des marchés ⁠financiers (€STR) au cours ‌des six derniers mois (+1,52% pour l'inflation hors tabac et +1,95% pour les €STR).

L'indice ⁠des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, est ‌ressorti à 1,8% sur un an en juin.

"C'est très en phase ⁠avec l'inflation, à 0,1 point de pourcentage près", a commenté ⁠Roland Lescure. "On tient compte ‌aussi des bonnes nouvelles du côté du détroit d'Ormuz, on espère que l'inflation ​va se réduire."

La baisse de rémunération du ‌livret A intervenue le 1er février dernier a entraîné une importante vague de retraits sur ce ​produit d'épargne populaire.

"Plus de 8 français sur dix", soit 53 millions, ont aujourd'hui un livret A, a précisé Roland Lescure, "malgré quelques reculs à la faveur ⁠de l'assurance-vie et aussi de produits d'épargne en actions".

Le gouvernement a également suivi la recommandation de la Banque de France de maintenir le taux de rémunération du livret d'épargne populaire (LEP) à 2,5%. Plus de 12 millions de personnes détiennent aujourd’hui un LEP contre 7 millions en 2020, a précisé la banque centrale.

(Jean-Stéphane Brosse, ​édité par Sophie Louet)

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5 commentaires

  • 14:22

    Wahoo ! De 1,5 à 1,7 %, 58 livrets pour 444 milliards ça donne tout de même 14 € d'intérêts en plus par an et par livret en moyenne ! Quand je vois ce que nous coutent ceux qui sont aux commandes du pays, il y a de quoi être écoeuré.

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