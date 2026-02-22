L'UE n'acceptera aucune nouvelle surtaxe, appelle Washington à respecter leur accord commercial

par Philip Blenkinsop

La Commission européenne a appelé dimanche les Etats-Unis à respecter les termes de l'accord commercial conclu entre les deux parties l'an dernier, après que la Cour suprême américaine a invalidé les droits de douane dits réciproques de Donald Trump, qui a annoncé en réaction de nouvelles surtaxes.

La Commission européenne, en charge de la politique commerciale de l'Union européenne (UE), a appelé Washington à faire preuve de "clarté" sur les mesures qu'elle s'apprête à prendre à la suite de la décision de la plus haute juridiction américaine.

Furieux de la décision de la Cour suprême, Donald Trump a ordonné une surtaxe mondiale de 10% sur tous les produits importés qu'il a portée samedi à 15%.

"La situation actuelle n'est pas propice à la mise en place d'un commerce et d'investissements transatlantiques 'équitables, équilibrés et mutuellement avantageux', comme convenu par les deux parties", a déclaré la Commission européenne. "Un accord est un accord."

Ces commentaires sont bien plus offensifs que la première réaction de la Commission européenne, qui avait déclaré vendredi étudier les conséquences de la décision de la Cour suprême américaine.

L'accord commercial conclu en juillet prévoit des droits de douanes américains de 15% sur la plupart des biens en provenance de l'UE, y compris les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs et le secteur automobile. Le taux de 15% est un seuil maximum et ne s'ajoute à aucun droit de douane existant.

"En particulier, les produits de l'UE doivent continuer à bénéficier du traitement le plus compétitif, sans augmentation des droits de douane au-delà du plafond clair et global convenu précédemment", a déclaré l'exécutif européen, ajoutant que les droits de douane ajoutaient de l'imprévisibilité et minaient la confiance sur les marchés mondiaux.

Le Commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, a discuté samedi du sujet avec le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, et le Secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick.

(Version française Zhifan Liu)