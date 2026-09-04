L'UE envoie des navires dans la Manche pour aider à faire face à la "crise migratoire"

PHOTO D'ARCHIVES : Chaussures abandonnées après qu'un groupe de migrants a embarqué à bord d'un canot pneumatique avant de quitter les côtes du nord de la France, à Gravelines.

par Sudip Kar-Gupta

L'Agence européenne de garde-frontières ‌et de garde-côtes va envoyer des bateaux dans la Manche et en mer du Nord ​pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage des migrants, ont annoncé vendredi des responsables, juste après la rencontre entre les dirigeants français et britanniques consacrée à la question migratoire.

Frontex ​enverra deux navires espagnols de septembre à octobre, puis un navire lituanien jusqu'en janvier, afin de se joindre aux patrouilles ​françaises, ont indiqué les autorités chargées de ⁠la gestion de cette zone.

La Manche est l'une des voies maritimes les plus fréquentées ‌au monde et de nombreux migrants ont trouvé la mort dans ses forts courants en tentant de passer de la France vers la Grande-Bretagne. Les ​passeurs surchargent régulièrement les canots ‌pneumatiques, qui ont alors du mal à rester à flot.

En août, ⁠les garde-côtes français ont dû secourir 157 personnes à bord d'un bateau qui avait pris feu.

"Face à la crise migratoire qui sévit actuellement dans la Manche, Frontex va déployer des navires ⁠de patrouille afin ‌de venir temporairement en renfort aux moyens français engagés dans des opérations de ⁠recherche et de sauvetage (SAR)", selon un communiqué de la préfecture maritime de la Manche ‌et de la mer du Nord, basée en France.

L'immigration est l'un des sujets ⁠politiques les plus clivants en Europe, y compris en Grande-Bretagne où ⁠le Parti travailliste au ‌pouvoir est confronté à la concurrence du parti populiste Reform UK, qui s'est engagé à empêcher ​l'arrivée de migrants par bateau.

Londres a annoncé ‌en avril son intention de verser à la France jusqu'à 660 millions de livres sterling (768,54 millions d'euros) dans le cadre ​d'un accord triennal sur la sécurité aux frontières visant à endiguer les traversées illégales de la Manche par des migrants, une partie du financement étant subordonnée aux résultats ⁠obtenus.

L'année dernière, les deux pays ont convenu d'un programme pilote "un pour un", en vertu duquel la France accepte le retour des personnes sans papiers arrivant en Grande-Bretagne à bord de petites embarcations, en échange de quoi elle s'engage à accueillir un nombre équivalent de demandeurs d'asile en règle ayant des liens familiaux au Royaume-Uni.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta ; Version française Rihab Latrache; ​édité par Benoit Van Overstraeten)