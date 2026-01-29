L'UE désigne les gardiens de la révolution iraniens comme une organisation terroriste dans le cadre d'un changement de politique

par Lili Bayer et John Irish

Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé jeudi d'inscrire le Corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, plaçant ainsi les puissants gardiens dans une catégorie similaire à celle de l'État islamique et d'Al-Qaïda et marquant un changement symbolique dans l'approche de l'Europe à l'égard des dirigeants iraniens.

«La répression ne peut rester sans réponse», a écrit Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, sur le réseau social X.

"Tout régime qui tue des milliers de ses propres citoyens travaille à sa propre disparition", a-t-elle ajouté.

Créé après la révolution islamique de 1979 pour protéger le système clérical chiite au pouvoir en Iran, le Corps des gardiens de la révolution islamique a une grande influence sur le pays, contrôlant des pans entiers de l'économie et des forces armées. Les gardiens ont également été chargés des programmes nucléaires et de missiles balistiques de l'Iran.

Si certains États membres de l'UE ont déjà demandé que le CGRI soit ajouté à la liste des organisations terroristes de l'UE, d'autres se sont montrés plus prudents, craignant qu'il n'entrave la communication avec le gouvernement iranien et ne mette en danger les citoyens européens se trouvant à l'intérieur du pays. Mais la répression brutale d'un mouvement de protestation national au début du mois, qui a fait des milliers de morts , a renforcé l'élan en faveur de cette mesure.

"Il est important que nous envoyions le signal que l'effusion de sang à laquelle nous avons assisté, la violence bestiale utilisée contre les manifestants, ne peuvent être tolérées", a déclaré jeudi matin le ministre néerlandais des affaires étrangères, David van Weel. La France et l'Italie, qui étaient auparavant réticentes à l'idée d'inscrire le CGRI sur la liste, ont apporté leur soutien cette semaine.

Bien que certaines capitales craignent que la décision d'inscrire le CGRI sur la liste des organisations terroristes n'entraîne une rupture totale des liens avec l'Iran, Kallas a déclaré aux journalistes jeudi matin que "l'on estime que les canaux diplomatiques resteront ouverts, même après l'inscription des Gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes".

L'UE a également adopté jeudi des sanctions visant 15 personnes et six entités "responsables de graves violations des droits de l'homme en Iran", a indiqué le Conseil de l'Union européenne dans un communiqué. Le ministre iranien de l'intérieur Eskandar Momeni, le procureur général Mohammad Movahedi Azad, un certain nombre de commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique et quelques hauts responsables des forces de l'ordre figurent parmi les personnes sanctionnées, précise le communiqué.

Parmi les entités sanctionnées jeudi figurent l'Autorité iranienne de régulation des médias audiovisuels et plusieurs sociétés de logiciels qui, selon l'UE, ont été "impliquées dans des activités de censure, des campagnes de trolling sur les médias sociaux, la diffusion de désinformation et de fausses informations en ligne, ou ont contribué à la perturbation généralisée de l'accès à l'internet en mettant au point des outils de surveillance et de répression".

L'UE a également sanctionné quatre personnes et six entités liées au programme iranien de drones et de missiles et "a décidé d'étendre l'interdiction d'exportation, de vente, de transfert ou de fourniture de l'UE à l'Iran à d'autres composants et technologies utilisés dans le développement et la production de drones et de missiles", a déclaré le Conseil.