L'UE défendra ses intérêts face à toute coercition, dit Costa
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 01:01

L'Union européenne se défendra contre toute coercition, a déclaré vendredi le président du Conseil européen, Antonio Costa, à l'issue d'un sommet extraordinaire organisé pour évaluer les relations entre Bruxelles et Washington à la suite des menaces douanières de Trump.

"L'Union européenne continuera de défendre ses intérêts et de défendre ses Etats membres, ses citoyens et ses entreprises contre toute forme de coercition. Elle a le pouvoir et les moyens de le faire et elle le fera si et quand cela s'avérera nécessaire", a déclaré Antonio Costa lors d'une conférence de presse.

Ce sommet extraordinaire des dirigeants de l'UE a été convoqué avant que le président américain Donald Trump ne renonce brusquement mercredi à sa menace d'imposer des droits de douane à huit pays européens, n'exclue le recours à la force pour s'emparer du Groenland, et ne laisse entendre qu'un accord était en vue pour mettre fin au différend.

Antonio Costa a également indiqué que les dirigeants de l'UE nourrissaient de sérieux doutes quant à plusieurs éléments de la "charte" du "Conseil de la paix" proposée par le locataire de la Maison blanche.

(Jan Strupczewski; version française Camille Raynaud)

