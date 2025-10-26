L'ouragan Melissa se renforce et passe en catégorie 3

L'ouragan Melissa s'est renforcé pour passer à la troisième catégorie sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq, a déclaré samedi le Centre américain des ouragans.

Melissa se trouve à environ 450 kilomètres de Port-au-Prince, en Haïti, et charrie des vents pouvant aller jusqu'à 185 kilomètres/heure.

L'ouragan devrait rapidement gagner en intensité durant la journée de dimanche et devenir un ouragan majeur lorsqu'il touchera terre en Jamaïque en début de semaine prochaine, a indiqué le Centre.

(Gursimran Kaur; version française Camille Raynaud)