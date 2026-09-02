L'Ouganda compte extraire d'ici fin 2026 ses premiers barils de brut

Le président ougandais Yoweri Museveni à Kampala, en Ouganda, le 12 mai 2026. ( AFP / BADRU KATUMBA )

L'Ouganda compte extraire d'ici fin 2026 les premiers barils de brut de son histoire, selon le gouvernement, un pétrole baptisé mercredi "Pearl Sweet" lors d'une cérémonie sur le gisement de Kingfisher, dans l'ouest du pays.

Le géant français TotalEnergies et l'entreprise d'Etat chinoise CNOOC sont partenaires au sein des gisements de Tilenga et Kingfisher, respectivement situés sur les rives nord-est et sud-est du lac Albert. Tilenga, exploité par TotalEnergies, comprend 400 puits et Kingfisher, exploité par la CNOOC, une trentaine.

"Kingfisher va commencer ses opérations d'ici la fin de l'année avec (une production de) 28.000 barils par jour qui seront portés à 40.000 barils par jour au début de l'année prochaine à pleine capacité", a déclaré la secrétaire générale du ministère de l'Energie Irene Batebe lors d'une conférence de presse.

Le site de Tilenga, censé produire à terme 190.000 barils par jour, est de son côté terminé à 74% mais "des travaux sont encore nécessaires", a-t-elle ajouté.

Elle a précisé que l'oléoduc de pétrole brut est-africain (Eacop), qui transportera sur 1.443 km le pétrole d'Ouganda - pays enclavé - depuis ces deux sites vers le port tanzanien de Tanga, était lui achevé à 92,7%.

"Donc tous les ingrédients sont en place pour permettre la production. Nous espérons que l'Eacop et Kingfisher entreront en production d'ici la fin de l'année", a-t-elle souligné, précisant que le pays espérait tirer deux milliards de dollars de revenus par an au plus fort de sa production, prévue pour durer 20 ans.

Le pétrole ougandais a été "baptisé Pearl Sweet", a annoncé le président ougandais Yoweri Museveni lors de cette cérémonie, expliquant que Sweet (doux, pur, en anglais) faisait référence à son faible taux de soufre et Pearl, au surnom de "perle de l'Afrique" donné à l'Ouganda.

La perle "représente aussi la pureté et l'innocence, ce qui exprime notre soin extrême à faire en sorte de ne pas polluer", a souligné la ministre ougandaise de l'Energie Monica Musenero, alors que le projet pétrolier ougandais est très critiqué par des défenseurs de l'environnement.

Une centaine de puits de Tilenga sont situés dans le parc national de Murchison Falls, le plus vaste et le plus ancien d'Ouganda, soulignent-ils, s'inquiétant aussi des risques de fuites sur l'Eacop qui traversera des écosystèmes fragiles et des réseaux d'eau douce.

L'Eacop a également été classé comme "bombe climatique" par des experts en raison de ses émissions de gaz à effets de serre.

Plus de 100.000 personnes ont été expropriées, dénoncent également des ONG qui fustigent manque d'information, "pressions et intimidations", compensations insuffisantes ou versées longtemps après l'interdiction d'accès aux terres et donc aux moyens de subsistance. Des chiffres et des allégations contestés par TotalEnergies.