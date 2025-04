L'or à l'heure des droits de douane et de la guerre commerciale

Amundi

Signes de ralentissement de l'économie américaine, ralentissement de l'inflation en zone euro, l'Asie frappée de plein fouet par les droits de douane américains. Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine...

Le président Donald Trump a porté le taux des droits de douane américains à son niveau le plus élevé depuis plus d'un siècle, ce qui a donné lieu à des représailles de la part de la Chine. Dans ce contexte très incertain, l'or apparaît comme l'un des rares actifs présentant une certaine stabilité. Récemment, les cours de l'or ont atteint de nouveaux sommets à 3 134 dollars l'once le 2 avril, jour où Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane à l'encontre de ses principaux partenaires commerciaux. Il a annoncé une taxe de base de 10 % sur toutes les importations, avec des taux plus élevés pour les pays ayant un excédent commercial avec les États-Unis. Ces zones géographiques incluent l'Union européenne (UE), la Chine et la plupart des pays asiatiques.

Au cours des dernières années, le prix de l'or a augmenté en raison des tensions géopolitiques, de la dette publique élevée, des mesures de politique monétaire et des préoccupations liées à l'inflation. Bien que le cours de l'or ait baissé par rapport au sommet atteint le mois précèdent, le métal jaune est toujours attrayant dans un contexte incertain.

(...)

