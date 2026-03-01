L'opposante Maria Corina Machado annonce un retour prochain au Venezuela

La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, a déclaré dimanche qu'elle prévoyait de rentrer dans son pays dans les prochaines semaines, selon un message publié sur les réseaux sociaux.

Maria Corina Machado, 58 ans, a quitté le Venezuela en décembre pour se rendre à Oslo afin de recevoir son prix et se trouve actuellement aux États-Unis.

Les spéculations sur son retour à Caracas vont bon train depuis que les États-Unis ont capturé l'ancien dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier.

Maria Corina Machado est sous le coup d'une enquête au Venezuela et la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a déclaré qu'elle devrait fournir des explications sur son soutien à l'opération militaire américaine.

(Rédigé par Sarah Kinosian ; version française Tangi Salaün)