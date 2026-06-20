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L'opération d'Ismaël Koné s'est bien passée
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 18:50

L'opération d'Ismaël Koné s'est bien passée

L'opération d'Ismaël Koné s'est bien passée

Plus qu’à revenir maintenant. Victime d’une double fracture tibia-péroné lors du carton infligé par la Canada au Qatar dans la nuit de jeudi à ce vendredi, Ismaël Koné a été opéré avec succès . Son sélectionneur Jesse Marsch l’a annoncé en conférence de presse : « Le médecin a dit que tout s’était bien déroulé. [Koné] a envoyé un message vidéo aux gars et son moral était bon. »

Longue convalescence à venir

Si la durée de son indisponibilité n’a pas été communiquée avec précision, le milieu de terrain de Sassuolo pourrait être absent pour les six prochains mois. Son Mondial à domicile s’arrête donc prématurément, au grand dam de ses coéquipiers et de son entraîneur : « Il apporte énormément à notre groupe. C’est un joueur incroyable, il a peut-être été notre meilleur élément dans le tournoi jusqu’ici. Il a aussi une forte personnalité. Ce ne sera pas facile, mais nous allons composer avec sa perte », a commenté Jesse Marsch, cité par Radio Canada.…

JD pour SOFOOT.com

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