Julian Nagelsmann fait une démonstration d'humour allemand en conférence de presse

Une vanne qui n’aurait pas déplu à Claude Makélélé. En attendant de voir s’il parviendra à offrir une cinquième étoile à l’Allemagne, Julian Nagelsmann est parvenu à créer un autre miracle : provoquer l’hilarité dans une conférence d’avant-match, exercice réputé particulièrement chiant pour les intervenants comme pour les journalistes en règle générale.

Le serpent n’est pas grand mais il est vaillant

Interrogé à propos de la présence supposée de serpents dans le camp de base de la Nationalmannschaft , situé à Winston-Salem en Caroline du Nord, Nagelsmann s’est vu demander le plus sérieusement du monde si la sécurité de ses joueurs était assurée dans de telles conditions. « C’est dingue non ? », a-t-il glissé à Jonathan Tah , également présent pour échanger des banalités pré-Allemagne-Côte d’Ivoire (coup d’envoi ce samedi à 22 heures).…

JD pour SOFOOT.com