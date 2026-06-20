Cayenne avait coché ce Brésil-Haïti sur son calendrier

Cayenne et la Guyanne, c'est la France mais c'est surtout l'Amérique et une terre où les communautés haïtiennes et brésiliennes ont appris à vivre ensemble. Alors forcément quand Grenadiers et Auriverdes se croisent en Coupe du monde, la fête ne pouvait être que belle.

Les dizaines de foodtruck qui garnissent chaque soir la place des Palmistes se mettent en place un peu plus tôt que prévu. La soirée va être agitée dans le centre de Cayenne. Pendant que la métropole glissera de la fermeture des bars à l’ouverture des clubs, la Guyane, ce bout de France en Amazonie, va vibrer comme elle sait le faire au rythme des buts de la Seleção et des Grenadiers. Brésil – Haïti, hasard du tirage, va opposer deux peuples qui pèsent à eux deux 20% de la population locale.

Les Palmistes, c’est le rendez-vous des locaux, le cœur battant de Cayenne où toutes les communautés se retrouvent le week-end. L’odeur des accras de morue, des banh mi, des bananes pesées et du poulet boukané commence à planer. La ville a mis les moyens pour célébrer cette culture de la mixité qui compose pleinement ce qu’on appelle ici la guyanité. Ce soir, elle est bleue, rouge et jaune.…

Par Julien Emel, à Cayenne pour SOFOOT.com