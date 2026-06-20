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En seulement deux matchs, Mauricio Pochettino est tout proche de battre un record avec les Etats-Unis
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 18:06

En seulement deux matchs, Mauricio Pochettino est tout proche de battre un record avec les Etats-Unis

En seulement deux matchs, Mauricio Pochettino est tout proche de battre un record avec les Etats-Unis

C’est dire le niveau. Avec sa victoire ce vendredi soir face à l’Australie, la Team USA a enchaîné un deuxième succès d’affilée , venu confirmer que sa démonstration inaugurale contre le Paraguay n’était pas un feu de paille. Deux victoires en deux matchs, c’est suffisant pour être déjà qualifié pour les seizièmes de finale de cette World Cup maison et pour le sélectionneur Mauricio Pochettino, d’être sur le point de battre un record.

Jamais deux sans trois… ou pas

En effet, l’Argentin, en poste depuis le mois de septembre 2024, en est à deux victoires en Coupe du monde avec la sélection états-unienne . Ce qui le place en tête du classement des coachs les plus victorieux, aux côtés de Bruce Arena (lors du Mondial 2002) et Bob Millar (lors de la Coupe du monde 1930, où les Etats-Unis s’étaient inclinés en demi-finale).…

JD pour SOFOOT.com

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