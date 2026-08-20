L'opérateur SFR victime d'une fuite de données affectant ses abonnés fibre

L'opérateur de télécommunications SFR a fait l'objet en juillet d'une fuite de données, concernant ses clients fibre, a confirmé jeudi le groupe à l'AFP ( AFP / EMMA DA SILVA )

L'opérateur de télécommunications SFR a fait l'objet en juillet d'une fuite de données, concernant ses clients fibre, a confirmé jeudi le groupe à l'AFP après la diffusion de lettres adressées à ses abonnés.

"SFR a détecté un incident de sécurité suite à un acte de cyber malveillance dont les conséquences ont pu se traduire par l'accessibilité temporaire de données liées aux lignes d'abonnés Fibre comme l'adresse, l'e-mail ou le numéro de téléphone", a indiqué l'opérateur, sans préciser le nombre total de clients concernés.

"Les mots de passe et données bancaires ne sont pas concernés", a-t-il ajouté.

Le piratage, détecté le 2 juillet par les équipes de sécurité de SFR, a visé un "outil de gestion d'analyse des raccordements Fibre", selon le courrier adressé aux abonnés que l'AFP a pu consulter.

L'opérateur assure avoir immédiatement coupé l'accès concerné et mis en place des mesures de protection supplémentaires.

L'incident a été notifié à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) de cette violation de données, une mesure obligatoire depuis 2018, et une plainte déposée auprès du Procureur de la République, a déclaré SFR.

L'opérateur avait déjà connu une cyberattaque en 2024 au cours de laquelle les coordonnées bancaires de certains clients avaient fuité.

L'annonce de cet incident survient au moment où de nombreuses administrations publiques et entreprises privées font l'objet de piratages informatiques, dont notamment la Direction générale des finances publiques (DGFiP) affectée par un vol de données.

Cette cyberattaque semble avoir été orchestrée par le même groupe de hackers, baptisé ZéroBytes, ayant attaqué le Fisc.

Mi-juillet, ZéroBytes avait ainsi revendiqué sur un forum du dark web avoir infiltré un outil interne de SFR concernant les données de 2,1 millions de clients, comme l'avait repéré le site spécialisé Frenchbreaches. Des affirmations invérifiables à ce stade.